Sosa’nın parası ödendi
Finansal Fair-Play nedeniyle sezon başında kiralanan Arjantinli 10 numara için dün 3 milyon 400 bin euro ödendi ve bonservisi alındı
Sadece iki asist üretti
Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük ümitlerle transfer edilen Sosa, Trabzonspor'a beklenen katkıyı yapabilmiş değil. Şu ana kadar 11 maça çıkan ve 768 dakika sahada kalan 32 yaşındaki 10 numara sadece iki asist üretebildi. Ancak teknik direktör Çalımbay, ligin ikinci devresinde ondan çok şey bekliyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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