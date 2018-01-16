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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sosa’nın parası ödendi

    Sosa’nın parası ödendi

    Finansal Fair-Play nedeniyle sezon başında kiralanan Arjantinli 10 numara için dün 3 milyon 400 bin euro ödendi ve bonservisi alındı

    Karadeniz ekibinin sezon başında Milan'dan transfer ettiği ve Finansal Fair-Play sıkıntısı nedeniyle ilk aşamada yarım sezonluk kiralanan Jose Sosa'nın kiralık sözleşmesi dün doldu. Bu doğrultuda Milan'a kiralama bedeli olarak 1 milyon 350 bin euro ödeyen bordo-mavililer, oyuncunun bonservisini almak için ödenmesi gereken 3 milyon 400 bin euro'nun ilk taksidini yatırdı. İlk dönem Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin euro kazanan Sosa, ikinci dönem de aynı rakamı alacak ve sonrasında 2018-19'da yıllık 3 milyon 320 bin euro, 2019-2020'de 3 milyon 240 bin euro kazanacak.

    Sadece iki asist üretti
    Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük ümitlerle transfer edilen Sosa, 'a beklenen katkıyı yapabilmiş değil. Şu ana kadar 11 maça çıkan ve 768 dakika sahada kalan 32 yaşındaki 10 numara sadece iki asist üretebildi. Ancak teknik direktör Çalımbay, ligin ikinci devresinde ondan çok şey bekliyor.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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