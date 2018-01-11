Trabzon'un Novak savaşı... Savunmaya takviye arayan ve bu doğrultuda Danimarka Ligi'nde lider Midtjylland'ın Çek sol beki Filip Novak'ı listesinin başına alan bordo-mavililer görüşmelerini sürdürüyor. Sol bekin yanı sıra stoperde de forma giyebilen Novak'ta ısrarcı olan Fırtına, Danimarka ekibini ikna etmeye çalışıyor.



Trabzonspor, 1 milyon euro'luk bonservis teklifine "Şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde 7 maçımız kaldı. En iyi silahımızı bırakamayız" yönünde olumsuz cevap alırken, Fırtına teklifi 1.5 milyon euro'ya çıkarmıştı. Novak'a da kazandığının iki katından fazla bir ücret olarak 750 bin euro teklif eden bordo-mavililerin, oyuncu üzerinden de kulübüne satış için baskı yaptığı ifade edildi.



Prensipte anlaşılan Novak, menajeri aracılığıyla haber yollayarak transferin bir an önce netlik kazanmasını istedi. Bordo- mavili takımın formasını giymeyi çok isteyen Novak'ın, "Bir an önce bu iş bitmeli. Gelmek istiyorum" dediği belirtildi.



Yunus Emre SEL



Kariyeri boyunca toplam 271 maça çıkan Novak, 39 gol attı, 17 de asist yaptı. Sadece bir kez kırmızı kart gördü.



Novak bu sezon Danimarka Superligaen'de en fazla pas arası yapan savunmacı (50).



Çekya Milli Takımı'nda toplam 12 maçta forma giyen Novak, rakip fileleri 1 kez sarstı. Ayrıca U20 ve U21 takımlarında da ter döktü.



BU SEZON NE YAPTI

16 maç

3 gol

0.6 şut pası /maç

5.7 Baş. ikili mücadele /maç

3.1 Pas arası /maç

5.1 sahipsiz top kazanma /maç



FİLİP NOVAK KİMDİR

Doğum tarihi: 26 Haziran 1990

Doğum yeri: Çekya

Boy: 1.84

Mevki: Sol bek



PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Takım Maç Gol

2009-11 FC FASTAV Zlin 58 9

2011-15 FK Jablonec 116 14

2015- FC Midtjylland 97 16