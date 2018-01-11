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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Çek savunmacı, menajeri aracılığı ile ’a haber yollayarak, “Gelmek istiyorum. Durumum bir an önce netleşmeli” dedi

    Trabzon'un Novak savaşı... Savunmaya takviye arayan ve bu doğrultuda Danimarka Ligi'nde lider Midtjylland'ın Çek sol beki Filip Novak'ı listesinin başına alan bordo-mavililer görüşmelerini sürdürüyor. Sol bekin yanı sıra stoperde de forma giyebilen Novak'ta ısrarcı olan Fırtına, Danimarka ekibini ikna etmeye çalışıyor.

    , 1 milyon euro'luk bonservis teklifine "Şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde 7 maçımız kaldı. En iyi silahımızı bırakamayız" yönünde olumsuz cevap alırken, Fırtına teklifi 1.5 milyon euro'ya çıkarmıştı. Novak'a da kazandığının iki katından fazla bir ücret olarak 750 bin euro teklif eden bordo-mavililerin, oyuncu üzerinden de kulübüne satış için baskı yaptığı ifade edildi.

    Prensipte anlaşılan Novak, menajeri aracılığıyla haber yollayarak transferin bir an önce netlik kazanmasını istedi. Bordo- mavili takımın formasını giymeyi çok isteyen Novak'ın, "Bir an önce bu iş bitmeli. Gelmek istiyorum" dediği belirtildi.

    Yunus Emre SEL

    Kariyeri boyunca toplam 271 maça çıkan Novak, 39 gol attı, 17 de asist yaptı. Sadece bir kez kırmızı kart gördü.

    Novak bu sezon Danimarka Superligaen'de en fazla pas arası yapan savunmacı (50).

    Çekya Milli Takımı'nda toplam 12 maçta forma giyen Novak, rakip fileleri 1 kez sarstı. Ayrıca U20 ve U21 takımlarında da ter döktü.

    BU SEZON NE YAPTI
    16 maç
    3 gol
    0.6 şut pası /maç
    5.7 Baş. ikili mücadele /maç
    3.1 Pas arası /maç
    5.1 sahipsiz top kazanma /maç

    FİLİP NOVAK KİMDİR
    Doğum tarihi: 26 Haziran 1990
    Doğum yeri: Çekya
    Boy: 1.84
    Mevki: Sol bek

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl Takım Maç Gol
    2009-11 FC FASTAV Zlin 58 9
    2011-15 FK Jablonec 116 14
    2015- FC Midtjylland 97 16

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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