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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    o kazaya böyle gitti!

    Burak Yılmaz o kazaya böyle gitti!

    ’de yaptığı kazanın ardından ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yılmaz'ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi ile sohbet ettiği, ardından lüks aracına binerek mekandan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

    Ünlü futbolcu , geçtiğimiz ay Sarıyer'de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan önce ve eşi ile bir restoranda karşılaştığı öğrenildi.



    Bir süre sonra ise Galatasaraylı futbolcu ve futbolcu Olcan Adın da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı'nın yanından ayrıldı. Burak Yılmaz'ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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