Yusuf'un o paylaşımı rekor beğeni aldı
Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından izine çıkan Trabzonsporlu futbolcular, tatilde aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek stres atıyor.
Bordo-mavili futbolcular, tatilde yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşırken, özellikle genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun'un 'kardeş sofrası' yorumuyla yer sofrasında yemek yerken paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni topladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ise müzik enstrümanları eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken çekildiği videoyu paylaşırken, arkadaşlarının Trabzonspor forması giymesi ise dikkat çekti. Ayrıca Arjantin'e transferi gündemde olan Emmanuel Mas da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:40
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Ev kirası cepten!
Toplam 2
Yorum
bjk abi bu seviyede bi forvet evertona mı gitmeli yazık olacak çocuğa
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 6
Yorum
md avrupada ve ligde başarılı olmak için,avrupa çapında,hazır hemen oynayacak,formda ve bonservisi olmayan BATASA alınmalı.
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Evra'da karar Terim'in
Toplam 2
Yorum
han 36 be 36 kariyeri elbette muthiş. Haginin kariyeri daha muthiş tekrar alalım hagiyi daha etkili olur!!! evra emeklilik imzası atar artık.
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