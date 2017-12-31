 Yusuf'un o paylaşımı rekor beğeni aldı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Yusuf'un o paylaşımı rekor beğeni aldı

    Yusuf'un o paylaşımı rekor beğeni aldı

    ’de ilk yarının tamamlanmasının ardından izine çıkan Trabzonsporlu futbolcular, tatilde aile ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek stres atıyor.

    Bordo-mavili futbolcular, tatilde yaşadıkları anları hesaplarından da takipçileriyle paylaşırken, özellikle genç oyuncular , Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun'un 'kardeş sofrası' yorumuyla yer sofrasında yemek yerken paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni topladı.

    'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi ise müzik enstrümanları eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken çekildiği videoyu paylaşırken, arkadaşlarının Trabzonspor forması giymesi ise dikkat çekti. Ayrıca Arjantin'e transferi gündemde olan Emmanuel da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:40
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