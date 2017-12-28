Trabzon yaralı
Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Konya’nın tek golünü Ali Çamdalı attı Penaltısı verilmeyen Trabzonspor’un Rodallega ile bir topu da direkten döndü
RÖVANŞ 3 HAFTA SONRA
Ancak Rodallega'nın frikiğinde top direkten dönerken, yakalanan diğer fırsatları da bordo-mavili oyuncular kullanamayınca maç 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16-17-18 Ocak'ta oynanacak ve çeyrek finale yükselen takım belli olacak
NET PENALTIYI ÇALMADI
Trabzonspor'un ilk yarıda bir penaltısı güme gitti. Bordo-mavili ekibin sol taraftan kazandığı korner atışında ceza sahasına ortalanan topa, Fofana koluyla müdahale etti. Ancak hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu oyuncular itiraz etse de sonuç alamadı. Fofana'nın kolu açıkta olduğu için karar penaltı olmalıydı. Yorumcu Ömer Üründül de "Net penaltı" dedi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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