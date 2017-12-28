 Trabzon yaralı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Trabzon yaralı

    Trabzon yaralı

    ’nın son şampiyonu Konya’nın tek golünü attı Penaltısı verilmeyen ’un Rodallega ile bir topu da direkten döndü

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği 'u 1-0 yenerek avantaj sağladı. Maçın ilk yarısı ağırlıkla orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takım da birer kez gole yaklaştı. 20'de Bero'nun çaprazdan karşı karşıya vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı iyi kapanıp, gole izin vermedi. 31'de ise Ali Çamdalı, ceza sahasında yapılan ortayı köşeden filelere gönderip, Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda Trabzonspor, beraberlik için tüm gücüyle yüklendi.

    RÖVANŞ 3 HAFTA SONRA
    Ancak Rodallega'nın frikiğinde top direkten dönerken, yakalanan diğer fırsatları da bordo-mavili oyuncular kullanamayınca maç 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16-17-18 Ocak'ta oynanacak ve çeyrek finale yükselen takım belli olacak


    NET PENALTIYI ÇALMADI
    Trabzonspor'un ilk yarıda bir penaltısı güme gitti. Bordo-mavili ekibin sol taraftan kazandığı korner atışında ceza sahasına ortalanan topa, Fofana koluyla müdahale etti. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu oyuncular itiraz etse de sonuç alamadı. Fofana'nın kolu açıkta olduğu için karar penaltı olmalıydı. Yorumcu de "Net penaltı" dedi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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