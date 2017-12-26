 Trabzonspor, Konya'ya eksik gitti – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Trabzonspor, Konya'ya eksik gitti

    Trabzonspor, Konya'ya eksik gitti

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10'da özel uçak ile Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N'Doye yer almadı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:36
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