Trabzonspor, Konya'ya eksik gitti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10'da özel uçak ile Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N'Doye yer almadı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:36
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 10
Yorum
fenerli inşallah gider de kurtuluruz. bize çift yönlü oynayabilen orta saha lazım.
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Sakıb geliyor
Toplam 5
Yorum
TS Antalya Mas gidecek haberini duyunca inşallah Sakıb veya Atilla'dan birini alırız demiştim. Bize gelirse seneye milli takımın sol beki olur.
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 8
Yorum
özgür rvp nin toplam maliyeti ne kadar 24 milyon euro gibi bişeydi yaklaşık 110 milyon tl yazık kimin parası bu yakında talk show bi yapar
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