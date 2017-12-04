Müjdeyi menajeri verdi
Rıza Çalımbay’ın da transferi için onay verdiği Pazdan’ın menajeri Piekarski, “Artık Legia’dan ayrılma vakti geldi. Ona birçok teklif sundum ama son kararı kendisi verecek” dedi
PAZDAN KİMDİR?
*30 yaşındaki Michal Pazdan 1.81 boyunda ve stoperin yanı sıra ön libero olarak da görev yapabiliyor.
*İki ayağını da iyi kullanan Pazdan, 30 kez milli oldu.
*Polonya Ligi'nde bu sezon 15 maçın 13'ünde oynayan Pazdan, bunların 12'sinde 90 dakika görev yaptı.
*Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Pazdan'ın bonservisi 3.5 milyon Euro...
Sabah
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:49
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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