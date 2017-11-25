 Okay geri dönüyor – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Okay geri dönüyor

    Okay geri dönüyor
    Bu sezon sadece Osmanlıspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu, takıma geri dönüyor. Bordo mavili takımda lig ve kupada toplam 12 maçta 1035 dakika görev alarak 13 maçta 1106 dakika süren alan Pereira'dan sonra takımın en istikrarlı oyuncusu olan Okay, Sivasspor sınavında forma giyebilecek.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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