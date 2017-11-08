 Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün

    Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün
    FIRTINA'nın altyapısı cevher kaynıyor. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'den sonra orta sahada görev yapan 2000 doğumlu Sefa Akgün, gösterdiği peforrmans ile altyapının gözbebeği oldu. 17 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor U19 Takımı ile boy gösteren genç oyuncu, hayalinin Trabzonspor formaı sgiymek olduğunu belirtti. Akgün, "Trabzon formasını giymeyi hayal ediyourm. Burada büyük başarılar kazandıktan sonra İngiltere ve İspanya'ya gidebilirim" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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