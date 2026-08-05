Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Kanada'da Toronto'da düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı
Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Kanada'da Toronto'da düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşılaşacak.