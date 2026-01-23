CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zeynep Sönmez Avustralya Açık 3. Tur görüntüleri

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Melbourne kendinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. Turu maçında karşılaştığı Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:54
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Avustralya'nın Melbourne kentinde devam ediyor.

Turnuvanın üçüncü tur maçında milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva ile mücadele etti.

Zeynep ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci set oldukça çekişmeli geçti ve Zeynep geriden gelerek seti tie-break'e taşıdı.

Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva oldu. Seti 6-3 kazanan Putinseva, maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükselen taraf oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti.

