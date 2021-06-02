Haberler Tenis Novak Djokovic Fransa Açık'ta ikinci turda

'ta ikinci turda

'dan heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tek erkeklerin 1 numaralı seri başı Sırp raket , 'li 'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:13
Novak Djokovic Fransa Açık'ta ikinci turda

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta () tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı , ikinci tura yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 'da yaşayan Sırp Djokovic, dünya 66'ncısı 'li 'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki ile eşleşti.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı ise Hırvat 'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li 'ın rakibi oldu.

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