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Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:53
Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Tek erkeklerde turnuvanın en başarılı tenisçisi ve son şampiyonu İspanyol , ilk turda Avustralyalı ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer favorilerinden Sırbistanlı ise ABD'li 'le maça çıkacak. İsviçreli 'in rakibi ise elemelerden gelen tenisçiyle olacak.

Tenisin üç yıldızı Nadal, Djokovic ve Federer, kurada ana tablonun aynı bölümünde yer aldığı için üst turlara kalmaları halinde birbirleriyle finalden önce maça çıkacak. Olası Nadal-Djokovic eşleşmesi yarı finalde, Federer-Djokovic eşleşmesi ise çeyrek finalde yaşanacak.

Tek kadınlar ilk turunda dünya 1 numarası Avustralyalı ile ABD'li karşı karşıya gelecek. İki numaralı seribaşı Japon 'nın rakibi ise Rumen Patricia Maria Tig olacak.

Turnuvanın son şampiyonu Polonyalı 19 yaşındaki ile Slovenyalı , kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen ABD'li ile Romanyalı Irina- maça çıkacak.

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