Haberler Tenis Rafael Nadal ve Sofia Kenin Avustralya Açık'ta ikinci turda

ve Sofia Kenin Avustralya Açık'ta ikinci turda

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ile tek kadınlarda Sofia Kenin rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 09:53
Rafael Nadal ve Sofia Kenin Avustralya Açık'ta ikinci turda

kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı , dünya klasmanının 56. sırasında yer alan Sırp Laslo Djere ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 34 yaşındaki Nadal, turnuvada ilk turdan ileriye gidemeyen rakibini 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Rus , dünya 63 numarası Kanadalı 'i 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

7 numaralı seribaşı Rus de klasmanın 102. basamağında yer alan Alman 'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

KENİN, SVITOLINA VE MUGURUZA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlardaki son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, özel davetle (wild card) turnuvaya katılan Avustralyalı Maddison Ingliss'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı , Çek 'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Geçen yılın finalisti ve 14 numaralı seribaşı İspanyol , Rus 'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0, 11 numaralı seribaşı İsviçreli de ABD'li 'i 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Sabah seansının sürpriz sonucuna dünya 61 numarası imza attı. ABD'li sporcu 2012 ve 2013 yıllarının şampiyonu 12 numaralı seribaşı Belarus Victoria Azarenka'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.


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