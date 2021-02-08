Haberler Tenis Gael Monfils ve Angelique Kerber Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

ve Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, sürprizlerle başladı. Erkeklerin 10 numaralı seribaşı ve kadınların 23 numaralı seribaşı ilk turda elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:22
Gael Monfils ve Angelique Kerber Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Erkekler dünya sıralamasının 86. basamağındaki , 10 numaralı seribaşı Monfils'i yenerek ilk ana tablo karşılaşmasına çıktığı Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi. 21 yaşındaki tenisçi, 4 saate yaklaşan mücadeleyi 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazandı.

Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı , dünya 90'ıncısı 'i 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) yenerek tur atladı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı , 14 numaralı seribaşı , 2014 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı da adlarını 2. tura yazdırdı.

2016 ŞAMPİYONU KERBER'DEN ERKEN VEDA

Kadınlarda klasmanın 66 numarası , 2016 şampiyonu ve 23 numaralı seribaşı 'i 2-0'lık (6-0, 6-4) skorla ilk turda turnuvanın dışına itti.

2019 şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı , dünya sıralamasının 39. basamağındaki 'yı 2-0 (6-1, 6-2) ile geçerek 2. tur bileti aldı.

Avustralya Açık'ı 7 kez kazanan 10 numaralı seribaşı 'ın yanı sıra 15 numaralı seribaşı ve 19 numaralı seribaşı da rakiplerini yenerek yollarına devam etti.



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