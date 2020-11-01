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Tenisçi trafik kazasında hayatını kaybetti

26 yaşındaki tenisçi geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. 'den yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 23:44
Tenisçi Sarp Laleli trafik kazasında hayatını kaybetti

Tenisçi , 'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sarp Laleli'nin vefatıyla ilgili Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, " İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. 'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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