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03 Eylül 2020, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu açılışı yapacak

Bakan Kasapoğlu açılışı yapacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship turnuvasının oynanacağı 'nin açılış töreni, 'nun katılımıyla gerçekleşecek.

TEB BNP Paribas Tennis Championship turnuvasının oynanacağı 'nin açılış töreni, 'nun katılımıyla gerçekleşecek. Turnuva 8-13 Eylül arasında yapılacak ve D-Smart'tan yayınlanacak.
  1. 3.9.2020
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