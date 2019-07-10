Federer yarı finalde
?Wimbledon Tenis Turnuvası'nın dokuzuncu gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası Roger Federer, Kei Nishikori'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, yarı finalde Rafael Nadal - Sam Querry eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
- 10.07.2019
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Toplam 2
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gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
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YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Federer yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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