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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Federer yarı finalde

Federer yarı finalde

?Wimbledon Tenis Turnuvası'nın dokuzuncu gününde tek erkeklerde dünya 3 numarası , 'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli tenisçi , Japon rakibi 'yi 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, yarı finalde - Sam Querry eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

  1. 10.07.2019
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