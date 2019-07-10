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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Tenis: Wimbledon

Tenis: Wimbledon

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı , 'i yenerek yarı finale çıktı. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da David Goffin'i 3-0 mağlup eden , tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, dünya 1 numarası ile 21 numaralı seribaşı tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren , 1 saat 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da en son geçen yıl olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Roberto Bautista Agut-Guido Pella maçının galibiyle karşılaşacak.

  1. 10.07.2019
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