YENİ MORTAL KOMBAT GELİYOR! | Mortal Kombat ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

Mortal Kombat, sevenleriyle kavuşuyor. NetherRealms'ın çıkaracağı yeni Mortal Kombat'ın detayları ortaya çıkmaya başladıkça heyecan artmaya başladı. Peki, Mortal Kombat ne zaman çıkacak? Hangi platformda çıkacak? İşte detaylar...

MORTAL KOMBAT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mortal Kombat'ın yeni oyununun çıkacağı merakla bekleniyor. Henüz net bir tarih açıklanmadı. Detaylar belli olunca haberimizde yer alcak.

MORTAL KOMBAT NE KADAR OLACAK? HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Standart sürüm, PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch için 60 dolar olacak. Premium sürüm, PS5 ve Xbox Series X|S için 110 dolar, Koleksiyoncu sürümü de 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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