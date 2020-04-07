Riot Games'ten Türkçe oyun! Valorant nedir? Valorant sistem özellikleri ve bilinmeyen yanları...
Oyunseverlerin LOL olarak tanımladığı ve ilgiyle oynadıkları League of Legends'ın yapımcısı olan Rİot Games'ten corona virüsü karantinasında oyunseverlere ilaç gibi gelecek muhteşem bir oyun geldi. Varolant isimli oyunun en dikkat çeken özelliği ise Türkçe olması. Varolant, Counter Strike: Global Offensive ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor.
Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği League of Legends'ın yapımcısı Riot Games'ten corona virüs karantinasında ilaç gibi gelecek yeni bir oyun daha geldi. Valorant isimli oyun kapalı beta döneminde tamamen Türkçe olarak oynanacak.Valorant'ı merak eden oyunseverler oyun hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Valorant'ın sistem özellikleri ne? Oyunun bilinmeyen yönlerini sizler için derledik...
VAROLANT TAMAMEN TÜRKÇE OLACAK
Varolant'ı diğer oyunlardan farklı kılan özelliklerden biri de oyunun tamamen Türkçe olacak olması. Oyun içi diyaloglar, menüler ve metinlerin tamamen Türkçe olabilmesi için Riot Games teknik ekip ve seslendirme sanatçıları dahil 30 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Aylardır sıkı bir çalışma takviminde olan ekip şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi.
VALORANT'I OYNAMAK ÜCRETSİZ Mİ?
Oyunseverler tarafından merakla beklenen Valorant'ı oynamak tamamen ücretsiz. Ancak Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun içi satın almalar olacak.
VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:
İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400
Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:
İşlemci (CPU): Intel i3-4150
Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:
İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz
Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
PC donanım önerisi:
Windows 7/8/10 64-bit
4GB RAM
1GB of VRAM
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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