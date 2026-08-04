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Haberler Süper Lig Adnan Süvari sezonu

Adnan Süvari sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna, Türk futbolunun unutulmaz teknik adamlarından Adnan Süvari’nin adının verildiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Adnan Süvari sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu kararıyla 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari ismi verildi. TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

Teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. 1926 yılında Aydın'da doğan Adnan Süvari, 1991'de vefat etmişti.

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