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Sol beke İspanyol

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, savunma hattına takviye için rotasını İspanya’ya kırdı. Göz- Göz, LaLiga 2’ye düşen Mallorca’nın İspanyol sol beki Toni Lato’yu gündemine aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Sol beke İspanyol

Yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen Göztepe, transfere ara vermiyor. Sarıkırmızılıların, İspanya LaLiga 2'ye düşen Mallorca'da forma giyen sol bek Toni Lato'yu gündemine aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin, 28 yaşındaki İspanyol savunmacının transfer şartlarını araştırdığı ve hem oyuncu hem de Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı bildirildi. Kontratının son yılındaki Lato, 2020-21'de Hollanda devi PSV'ye kiralandı. Tecrübeli sol bek, daha sonra yeniden İspanya'ya dönerek Osasuna forması giydi. Geçen sene Mallorca'da 14 karşılaşmada görev alırken, 1 asistlik katkı sağlamasına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Daha fazla forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edecek iddialı bir takımın parçası olmak isteyen Lato'nun, bu nedenle Göztepe'nin sunduğu projeye sıcak baktığı vurgulandı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da sol bek pozisyonunda rekabeti artıracak, savunma ve hücum yönü güçlü bir oyuncu istediği belirtilirken, Toni Lato'nun bu profile uygun isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Milli takım formasını da giyen Toni Lato, İspanya'nın alt yaş kategorilerinde önemli deneyimler kazandı. Başarılı sol bek, İspanya U19 Milli Takımı'nda 2, U21 Milli Takımı'nda ise 3 kez forma giydi.

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