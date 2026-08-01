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Haberler Süper Lig Samsun'a Panzer stoper

Samsun'a Panzer stoper

Lubomir Satka ve Rick van Drongelen’in ayrılmasının ardından stopere takviye arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, Bundesliga 2’de Hertha Berlin’den 1.91 boyundaki ve 22 yaşındaki genç Alman savunmacıyı radarına aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Samsun'a Panzer stoper

Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Slovak milli futbolcu Lubomir Satka'yla yollarını ayıran, Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i de 6 milyon euro'ya Yunan devi Panathinaikos'a satan kırmızı- şimşekler, stoper tandemini yeniden oluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink'in de raporu doğrultusunda Almanya Bundesliga 2'de Hertha Berlin'de oynayan Linus Gechter'i radarına aldı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Alman temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren 1.91 boyundaki, 22 yaşındaki Linus Gechter için görüşmelerini sürdüren kırmızı- beyazlı kurmaylar, tüm şartlarını zorluyor. İtalya Serie A ekibi Como'nun da talip olduğu Gechter'e 5.5 milyon euro bonservis istediği öğrenilen mavi-beyazlılarla kıran kırana pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Hertha Berlin altyapısından yetişen genç savunmacı, Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

ALTYAPISI SAĞLAM

Hertha Berlin altyapısından yetişen 22 yaşındaki genç savunmacı, Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

Linus Gechter, futbol kariyerinde 135 karşılaşmada 5 gol attı, 7 asist yaptı. 17 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

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