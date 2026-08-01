Gel artık Rashica

Yeni Başkanı Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Kosovalı sağ kanadı Milot Rashica'dan vazgeçmiyor. Rizedeyiz.com'un haberine göre; Atmacalar, 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın transferi için girişimlerini sürdürürken, Beşiktaş'ın da Rashica'nın kiralık ya da bonservisiyle ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Karadeniz ekibinin, sezona iyi başlayıp önceki gün Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Midtjylland zaferinde gol perdesini açan Rashica'ya yeşil-mavili formayı giydirmek amacıyla tüm şartlarını zorladığı ve yıldız hücumcuyu ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat, 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabilen Rashica, geçen sezon 33 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'deki tek golü ise Kara Kartal'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçta kaydetti.