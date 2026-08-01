Gaziantep’te moraller yükseldi

Gaziantep FK'de uzun süredir kulübün gündemini meşgul eden transfer krizi çözüme kavuştu. Başkan Memik Yılmaz, FIFA nezdindeki transfer yasağını kaldırarak önemli bir sorunu geride bırakırken, hemen ardından 7 yeni futbolcuyu kadroya kazandırdı. Kırmızı-siyahlılar, Fuat Bavuk (Forvet), Ulrich Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı. Transfer yasağının kaldırılması ve peş peşe gelen imzalar, hazırlıklarını Sırbistan'da sürdüren Gaziantep ekibinde moralleri zirveye çıkardı.