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Haberler Süper Lig Dadaşlar'a Surinamlı sağ kanat

Dadaşlar'a Surinamlı sağ kanat

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Surinamlı sağ kanat Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı. Dadaşlar, son olarak Belçika takımı Antwerp forması giyen ve takımdan ayrılan 30 yaşındaki hücumcu ile 3 yıllık imza attı. Tecrübeli hücumcu, geçen sezon 30 maçta 7 gol, 5 asist katkısıyla dikkati çekti. 13 kez milli olan ve 2 gol atan Kerk, Erzurumspor tarihinde forma giyen ikinci Surinamlı futbolcu da oldu. Mavi-beyazlılarda ilk Surinamlı oyuncu ise 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynayan orta saha Mitchell Donald olmuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Dadaşlar'a Surinamlı sağ kanat

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Surinamlı sağ kanat Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı. Dadaşlar, son olarak Belçika takımı Antwerp forması giyen ve takımdan ayrılan 30 yaşındaki hücumcu ile 3 yıllık imza attı. Tecrübeli hücumcu, geçen sezon 30 maçta 7 gol, 5 asist katkısıyla dikkati çekti. 13 kez milli olan ve 2 gol atan Kerk, Erzurumspor tarihinde forma giyen ikinci Surinamlı futbolcu da oldu. Mavi-beyazlılarda ilk Surinamlı oyuncu ise 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynayan orta saha Mitchell Donald olmuştu.

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