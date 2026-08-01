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Berkan yolda

Süper Lig’de ilk 5’i hedefleyen Kocaelispor, bonservisi elindeki Berkan Kutlu’yla imzaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pazartesi günü Kocaeli’ye geliyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Berkan yolda

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezonda ilk 5'i zorlayacak iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Körfez temsilcisi, Teknik Direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda orta sahayı takviye etmek amacıyla, bonservisi elinde olan milli maestro Berkan Kutlu'nun transferinde önemli bir aşama kaydetti. Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; daha önce yapılan görüşmelerde 29 yaşındaki orta sahanın Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmek için süre istediği, Türkiye'de kalması halinde ise Kocaelispor'u tercih edeceği belirtilmişti. Kutlu'nun transfer görüşmeleri için pazartesi günü İzmit'e gelerek Kocaelispor yönetimiyle bir araya geleceği ve şartları masaya yatıracağı bildirildi. Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray ve devre arasında geldiği Konyaspor formalarıyla 26 maçta boy gösterirken, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

İsviçre doğumlu Berkan Kutlu, 8 kez A Milli Takım formasını giydi.

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