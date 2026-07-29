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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Konya'ya tanıdık sol bek

Konya'ya tanıdık sol bek

İlk 5’i hedefleyen Konyaspor, Beşiktaş’ın Kongolu eski sol beki Masuaku’yu istiyor. Premier Lig’den Sunderland’le kontratının son yılındaki 32 yaşındaki savunmacı da Türkiye’ye sıcak bakıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Konya'ya tanıdık sol bek

Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor, sol beke önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastı. Anadolu Kartalı'nın önceki sezon Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku ile görüştüğü öğrenildi. 32 yaşındaki Kongolu yıldızın, Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından tanıması, adaptasyon süreci yaşamayacak olması, transferde önemli avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş'ta son yıllarda ligin en istikrarlı sol beklerinden biri olan Masuaku'nun da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli savunmacı, Dünya Kupası'nda da Kongo'yla boy gösterdi. Beşiktaş'ta 108 maçta 3 gol, 18 asist yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'le kontratının son yılındaki Masuaku, geçen sezon Sunderland ve devre arasında kiralık gittiği Fransız ekibi Lens'te toplam 10 maçta oynadı.

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