Can Göz-Göz'e

Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Can Armando Güner, transferin gözdesi oldu. 18 yaşındaki sağ kanat için birçok Süper Lig ekibinin yanı sıra Göztepe de devrede. Yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen sarı-kırmızılılar, rotasyonlu bir kadro kurmak amacıyla Cimbom'un genç yıldızını kiralamak istiyor. Geçtiğimiz şubat ayında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan 350 bin euro'ya transfer edilen Güner'in, düzenli oynayabileciği bir takıma gönderilmesi fikrine sarı-kırmızılıların da sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA İKİ MAÇTA OYNADI

Can Armando Güner, sarı- kırmızılılarda A takımda iki resmi maçta süre aldı. Sağ kanadın yanı sıra sol kanatta da görev alabilen genç hücumcunun, Türk, Arjantin ve Alman milli takımlarında oynama hakkı var. Daha önce Almanya U16 ve U17'de forma giyerken, son dönemde Arjantin U17'de de görev yaptı. Türkiye'de mavi kart statüsünden yararlanabilen Can Armando Güner'in ilerleyen dönemde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanma hakkı da bulunuyor.