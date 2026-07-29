5 transfer yolda

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlardan gelen transfer eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, kuracakları yeni kadroyla 2-3 yıl içinde ligde ilk 5'te daimi olacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla daha önce de konuştuk ve hala konuşuyoruz. Şu anda 2 stoper, 1 veya 2 tane 8/10 numara orta saha ile 1 santrfor transferi için görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bizler, Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak önümüzdeki 3-4 yılın takımını kurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

8 MİLYON EURO'YA VERMEDİK

"Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Ali Diabate'yi 100 bin euro'ya mal ettik ve S.Arabistan'dan gelen 8 milyon euro'luk teklifi reddettik. Çünkü geleceğine inandığımız ve henüz kendini tam anlamıyla ispat etmemiş oyuncularımızı erkenden göndermek istemiyoruz. Elimizde böyle değerler varken, kulüp olarak bu oyunculara sahip çıkmak istiyoruz."