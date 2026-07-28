Metehan harekatı

Kocaelispor, Eyüpspor'un gelecek vadeden santrforu Metehan Altunbaş'ı transfer listesine aldı. Körfez temsilcisinin, İstanbul ekibinin kapısını 500 bin Euro'luk resmi bir teklifle çaldığı öne sürüldü. 7 Ocak 2003 doğumlu olan Metehan 1,86'lık boyuyla hem ceza sahası içindeki etkinliği hem de hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekerken, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla oldukça verimli bir performans sergiledi. Eflatun-sarılı formayla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan genç futbolcu, takımının hücum yüküne önemli katkı sağladı.