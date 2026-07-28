CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Metehan harekatı

Metehan harekatı

Kocaelispor, Eyüpspor'un gelecek vadeden santrforu Metehan Altunbaş'ı transfer listesine aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Metehan harekatı

Kocaelispor, Eyüpspor'un gelecek vadeden santrforu Metehan Altunbaş'ı transfer listesine aldı. Körfez temsilcisinin, İstanbul ekibinin kapısını 500 bin Euro'luk resmi bir teklifle çaldığı öne sürüldü. 7 Ocak 2003 doğumlu olan Metehan 1,86'lık boyuyla hem ceza sahası içindeki etkinliği hem de hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekerken, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla oldukça verimli bir performans sergiledi. Eflatun-sarılı formayla çıktığı 22 resmi maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan genç futbolcu, takımının hücum yüküne önemli katkı sağladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Leao müjdesi!
G.Saray yalanlamıştı! Musiala...
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde!
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! 10:37
Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? 10:25
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! 10:15
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! 09:36
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! 09:21
KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! 09:16
Daha Eski
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01
Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! 01:01
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 01:01