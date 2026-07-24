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Haberler Süper Lig Yabancı değişmiyor

Yabancı değişmiyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, “TFF kararın değişmeyeceğini bildirdi. TFF’nin kararı net, kuralın değişeceğini sanmıyorum” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Yabancı değişmiyor

Kulüpler Birliği Vakfı, dün toplandı. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bazı kulüplerin 10+4 olan yabancı kuralının değiştirilmesi talebiyle ilgili konuştu. Doğan, "Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. 1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık. TFF, kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kuralın değişeceğini sanmıyorum" dedi.

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