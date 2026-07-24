Konya’ya Fransız milli sol bek

Ligde ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, E.Frankfurt'un Fransız milli sol beki Nkounkou için Alman ekibiyle kiralık olarak anlaştı. Geçen sezon İtalya Serie A'da Torino'da kiralık oynayan 25 yaşındaki savunmacının yanıtı bekleniyor.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Ligde ilk 5'i hedefleyen Konyaspor, E.Frankfurt'un Fransız milli sol beki Nkounkou için Alman ekibiyle kiralık olarak anlaştı. Geçen sezon İtalya Serie A'da Torino'da kiralık oynayan 25 yaşındaki savunmacının yanıtı bekleniyor.