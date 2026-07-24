TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Spor Güvenliği Değerlendirme toplantısında konuştu. Hacıosmanoğlu, "Futbol, ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın duygularını buluşturan güçlü bir kültürel değerdir. Bu değeri korumanın ve daha da güçlendirmenin yolu ise futbolun güven, sevgi, adalet ve huzur ortamında yaşanmasından geçmesidir" dedi.

KALE ARKASINA AYAKTA SEYİRCİ

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Spor Güvenliği Değerlendirme toplantısında talepte bulundu. Doğan, "Avrupa'daki bazı ülkelerde uygulandığını gördüğümüz, UEFA tarafından da desteklenen kale arkası ayakta seyirci uygulamasının, stadyumu uygun olan kulüplerimizde hayata geçirilmesini görüşlerinize arz ederiz" dedi.