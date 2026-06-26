Gaziantep FK’da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi!

Genel kurul Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu toplantı salonunda gerçekleşti. Kurula Gaziantep FK mevcut başkanı Memik Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe belediye başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile çok sayıda taraftar katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede okunan maddeler kurul üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

MEMİK YILMAZ: FEDAKARLIKLARDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yeniden göreve seçilen Memik Yılmaz, takımı daha ileri seviyelere taşımak için çalışacaklarını ifade ederek Gaziantep FK'nın başarısı için birçok alanda fedakarlıklarda bulunulduğunu ve başarının devam etmesi için çalışmaya gayret edeceğini söyledi.

Gaziantep FK'yı nasıl daha iyi noktalara taşırız anlayışı ile çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Bugün burada sadece bir yönetim kurulu seçimi veya idari bir prosedür için toplanmadık. Açık yüreklilikle ve tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki; bu kulübün başarısı, armamızın yere düşmemesi ve şehrimizin adının lekelenmemesi için yeri geldi günlerce uykusuz kaldım, yeri geldi ailemden, işimden fedakarlık ettim. Hepsinden öte, bu süreçte Gaziantep için, kulübümüzün menfaatleri için kendi sağlığımdan bile ödün verdim. Stres, yoğun çalışma temposu ve bu şanlı armayı taşımanın getirdiği o tatlı ama ağır baskı, fiziksel olarak beni çok kez zorladı'' dedi.

'ÖNÜMÜZDE YENİ BİR DÖNEM YENİ BİR SAYFA VAR'

Yılmaz, Gaziantep FK için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ve atlatılan badirelerden ders çıkartılacağını söyledi.

Gaziantep FK'nın tecrübe ile yönetileceğini belirten Yılmaz, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem, yeni bir sayfa var. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler, atlattığımız badireler bizleri çok daha güçlü ve vizyoner bir hale getirdi. Hatalarımızdan ders çıkardık, doğrularımızın üzerine koyarak ilerledik. Huzurlarınızda söz veriyorum. Yeni dönemde de bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını yapmak için, gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Sadece elimizden geleni değil, elimizden gelenin çok daha fazlasını, sınırları zorlayarak bu kulübe aktaracağız. Sportif başarıyı sürdürülebilir kılmak, altyapımızı güçlendirmek, mali disiplinden taviz vermeden bu şehre yakışır bir kadro mühendisliği yönetmek temel hedefimiz olacaktır. Biz bu yola koltuk sevdasıyla değil, memleket sevdasıyla çıktık. Sizlerin desteği ve güveni sürdüğü müddetçe, Memik Yılmaz olarak son nefesime kadar Gaziantep FK'nın başarısı için savaşmaya kararlıyım" diye konuştu.