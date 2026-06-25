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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor Siaka Bakayoko transferini açıkladı!

Çaykur Rizespor Siaka Bakayoko transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 22:26
Çaykur Rizespor Siaka Bakayoko transferini açıkladı!

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Siaka Bakayoko ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

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