Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rize geri döndü

Rize geri döndü

Sezona Konya’yla başlayan Recep Uçar’la, Rize’den Konya’ya geçen İlhan Palut’un ilginç randevusunu Çaykur Rize, 3-2 kazandı ve evinde 5’te 5 yaptı

Süper Lig'de ilk 10'u hedefleyen Çaykur Rizespor'la Konyaspor, Rize'de kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Atmacalar, 2'de Mebude'yle direğe takıldı. 9'da Laçi'nin şutunu savunma engelledi. Golü bulan ise Konyaspor oldu. 16'da kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo, ağları sarstı: 0-1. Golün şokunu üzerinden hemen atan Rizespor, 18'de Laçi'yle devre skorunu belirledi: 1-1.

7 MAÇ SONRA KAYIP

Yeşil-mavililer, 58'de Laçi'nin asistinde Mebude'yle geri döndü: 2-1. 65'te Augusto, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 89'da Konya'dan Andzouana, durumu 3-2 yaptı ama kalan sürede skoru koruyan Çaykur Rizespor, 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, sahasında da 5'te 5 yaptı. Rize'ye 7 maçlık yenilmezlik serisi ve 3'te 3'le gelen Konyaspor ise taraftarlarını üzdü. Karadeniz ekibi, ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı Konya'dan ikili averajı da alarak aynı puanda yer aldığı rakibini geçti.

HEDEFİMİZ İLK 8

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, eski takımı Konyaspor karşısında değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uçar, "F.Bahçe'yi yenip kupada yarı finale kalan ligin en formda takımı Konyaspor. Biz de evimizde iyi bir performans sergiliyoruz. Hedefimiz ilk 8. Dolayısıyla en büyük rakibimiz Konyaspor'u yenmek bizim için çok kıymetliydi" değerlendirmesinde bulundu.

KALBİMİZ ONLARLA

Teknik Direktör Recep Uçar, uzun bir süre teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor'da güzel günler geçirdiğini söyleyip jest de yaptı. Genç tekknik adam, "Konya'yı ve Konyaspor'u güzen anılarla hatırlayacağım. Konya'da güzel günler geçirdik, güzel dostluklar kurduk. Yapmacık değil, samimi ilişkiler kurduk. Salı günü kalbimiz Konyaspor'la olacak" diye konuştu.

İLHAN PALUT TRİBÜNDE

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımı Çaykur Rizespor karşısında maçta sahaya çıkamadı. İlhan Palut, 4. sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Başarılı teknik adamın yerine yeşil-beyazlıların başında mücadelede yardımcı antrenör Osman Demir görev aldı.

