Kazanacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, lider Galatasaray'la sahalarındaki şampiyonluk maçı öncesinde umut dağıttı. Galatasaray'ın şampiyonluğa çok yakın olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, "Galatasaray neredeyse şampiyon oldu gibi. Büyük olasılıkla şampiyon olacaktır. En kötü ihtimalle Antalya'yı yener, Kasımpaşa'yı yener. Bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan edebilir diye düşünüyorum" dedi. Rakibin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayan Yıldırım, "Kesinlikle puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz 3 puan. Bunu açık ve net söylüyorum. Şampiyonluğa oynamıyoruz ama müthiş bir koreografi hazırladık. Büyük bir camia olacaksan, büyük bir takımla oynadığında ona büyüklüğünü göstereceksin. Cezam nedeniyle maça gidip gitmemem çok önemli değil. Samsunspor taraftarı gerekeni yapacaktır. Öncelikle centilmence takımımızı destekleyeceğiz. Ev sahipliğimizi en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Tüm arkadaşlara bu yönde talimat verdik" diye iddialı konuştu.

AVRUPA İÇİN BEŞİNCİLİK HESABI

Samsunspor'un Avrupa kupaları hedefi için öncelikle kupanın sonucu belirleyici olacak. Kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Ligde ise kırmızı-beyazlıların kalan iki maçta Başakşehir ve Göztepe karşısında en az iki farklı kazanması gerekiyor.

VARSA YOKSA GALİBİYET

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır da Galatasaray karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Çakır, "Eyüp, Beşiktaş ve Alanya maçlarını kazanarak önemli bir seri yakaladık. Moral ve motivasyonumuz yerinde. Zor bir karşılaşma olacak ancak biz de Samsunsporuz. Bu maçı kazanacak inanca ve güce sahibiz" dedi.