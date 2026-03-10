Samsun’dan hakem tepkisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Samsunspor hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada futbol adına keyifli geçmesi beklenen geceye bir kez daha tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu belirtildi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Guendouzi'nin futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir."