CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samsun’dan hakem tepkisi

Samsun’dan hakem tepkisi

Karadeniz ekibi yazılı açıklama ile F.Bahçe maçındaki hakem kararlarına ateş püskürdü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Samsun’dan hakem tepkisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Samsunspor hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada futbol adına keyifli geçmesi beklenen geceye bir kez daha tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu belirtildi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Guendouzi'nin futbolcumuzun ayak bileğine yaptığı ve doğrudan kırmızı kart gerektiren müdahalesinin herhangi bir kartla cezalandırılmaması müsabakanın seyrini etkileyen ilk önemli karar olmuştur. Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Ne yazık ki Türk futbolunda bu tür müdahalelerin görmezden gelinmesi ya da yeterli şekilde cezalandırılmaması, futbolun adalet duygusuna ciddi zarar vermektedir."

Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20