Alanya ile Gençler'in hasreti bitmedi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 sona erdi. Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Alanyaspor üst üste şanslar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi. Alanyaspor evinde istediğini bulamadı 1 puana razı oldu. İlk yarının ortalarında tempo biraz düşerken ilk yarının sonlarına doğru Gençlerbirliği de birkaç şans bulsa da ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya daha etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip net şanslar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyuna tekrardan ortak olan Gençlerbirliği de birkaç pozisyona girse de bu şansları değerlendiremedi. Karşılaşmanın son bölümünde iki takım da bazı şanslar bulsa da karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

VOLKAN DEMİREL 1 PUANLA BAŞLADI

Gençlerbirliği ile yeniden anlaşmaya varan teknik direktör Volkan Demirel, takımın başındaki ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı. 0-0'lık sonucun ardından galibiyet özlemi 5 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 25'e yükseltti. Üç maçtır kazanamayan Alanya ise 27 puana çıktı.