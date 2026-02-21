Konya süreci takip ediyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, bahis ve şike operasyonuyla ilgili, mevcut yönetimden 1, önceki yönetimlerden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.
