CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Konya süreci takip ediyor

Konya süreci takip ediyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, bahis ve şike operasyonuyla ilgili, mevcut yönetimden 1, önceki yönetimlerden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Konya süreci takip ediyor
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, bahis ve şike operasyonuyla ilgili, mevcut yönetimden 1, önceki yönetimlerden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, adli sürecin yeşil-beyazlı kulüp tarafından yakında ve titizlikle takip edildiği, gelişmelerin kamuoyuyla şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacağını belirtti.
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 01:19
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 01:19
Daha Eski
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 01:19
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 01:19
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 01:19
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 01:19
Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! Ç. Rizespor 3 puanı hatırladı! 01:19
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19