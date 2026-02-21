Kayserispor ligde kalacak

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, yarın sahasındaki Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, yarın sahasındaki Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak. 8 maçtır galibiyete hasret kalan, evinde sadece 1 kez kazanan ve geçen hafta zorlu Göztepe deplasmanından puanla ayrılarak moral bulan sarı-kırmızılılarda Başkan Nurettin Açıkalın, ligde kalacaklarına inandıklarını vurguladı.