Göztepe’de 3 müjde

Süper Lig'de son iki haftada sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, yarın 1 puan gerisindeki Beşiktaş'a konuk olacak. Mutlak puan ya da puanlar alarak Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen İzmir ekibine, sakatlığı bulunan isimlerden sevindirici haberler geldi. Kayserispor maçında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson, iyileşti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Sakatlığının ardından Kayserispor maçında son 1 dakika forma giyebilen Arda Okan Kurtulan'ın ise tamamen hazır olduğu ve kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi.