Göztepe'de 3 müjde

Göztepe’de 3 müjde

Göztepe, kritik Beşiktaş maçı öncesi sakat olan Juan, Jeferson ve Arda Okan’dan gelen iyi haberlerle sevindi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Göztepe’de 3 müjde

Süper Lig'de son iki haftada sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, yarın 1 puan gerisindeki Beşiktaş'a konuk olacak. Mutlak puan ya da puanlar alarak Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen İzmir ekibine, sakatlığı bulunan isimlerden sevindirici haberler geldi. Kayserispor maçında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson, iyileşti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Sakatlığının ardından Kayserispor maçında son 1 dakika forma giyebilen Arda Okan Kurtulan'ın ise tamamen hazır olduğu ve kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi.

