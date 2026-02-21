Gençlerbirliği keskin virajda

Trendyol Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan ve son olarak 2-0 öne geçtiği Ç.Rizespor maçında 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Ç.Rizespor maçı sonrasında Metin Diyadin'le yollarını ayırıp yerine Levent Şahin'i getiren kırmızı-siyahlılar, alt tarafı yakından ilgilendiren maçta mutlak puan hedefliyor.
