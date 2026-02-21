Geçmiş dönem yönetici

Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis ve şike operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis ve şike operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin şu anda kulüpte herhangi bir görevde bulunmadığı, geçmiş dönemlerde yöneticilik yaptığı vurgulandı.