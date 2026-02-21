Eyüpspor’da tek hedef 3 puan

Eyüpspor, bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İstanbul ekibi, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor. Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 5-1 mağlup olan eflatun- sarılı takım, Gençlerbirliği karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Eyüp'te kırmızı kart cezalısı Bedirhan Özyurt yok.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.