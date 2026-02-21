Burak Yılmaz kulübede!

Trendyol Süper Lig'de Kocelispor mağlubiyeti sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a sevindirici haber geldi.
