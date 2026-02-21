Bahis ve şikeden 33 yönetici gözaltında

Rakipleri lehine bahis oynayan yöneticilerin de olduğu 32 şüpheli, 10 ilde düzenlenen "Futbolda Bahis-Şike" operasyonuyla eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. "Futbolda Bahis-Şike" operasyonunu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde faaliyet yürüten bazı yasal bahis siteleri üzerinden rakipleri lehine bahis oynayan bazı kulüp yöneticileri tespit edildi. Bahis hesapları bulunan söz konusu kişilerin gol içerikli bahisler (alt-üst) ve oyuncular yönünden oynadıkları bahisler de saptandı. Toplamda 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Kulüplerinde yöneticilik yaptıkları dönemlerde yöneticisi oldukları futbol kulüplerinin maçlarına "Şüpheli" değerlendirilen seçeneklerde bahisler yaptıkları tespit edilen kişilerin aralarında olduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi" Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖZTEPE: ENES MEMİŞ

KONYASPOR: HAKAN FAYDASIÇOK, KAMİL YÜCEL, MUHAMMET ALİ ATASEVER, OSMAN ÖZTÜRK, OSMAN SERPER, YUNUS EMRE DEMİRKOL

ANTALYASPOR: BAHADIR HAKTANIR, CEM KOÇ, CESUR BURAK AKAR, TUNCAY GÜLEL, AYTAÇ ALTAY

KOCAELİSPOR: ORHAN DÖNMEZ

GENÇLERBİRLİĞİ: SÜLEYMAN YURTSEVEN

ALANYASPOR: HÜSAMETTİN AKYÜZ, HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER

ADANA DEMİRSPOR: ABDULLAH SANCAK, BURHAN SERKAN KALMAZ, İHSAN ÇETİNKAYA

SİVASSPOR: YASİN OCAK

BODRUMSPOR: CANER TUNA

ANKARAGÜCÜ: ADEM BAŞBİLEN

YENİ MALATYASPOR: AHMET TOPDAĞ

GİRESUNSPOR: ERDİNÇ HIDIMOĞLU, ERSİN SARIKAYA, FERHAT KARADEMİR, GÜRKAN TEMÜR, İBRAHİM İNAÇ, MUSTAFA TÜTÜNCÜ, OSMAN TOPAL, TAHSİN ÇOBAN

DENİZLİSPOR: HÜSEYİN SORUDAK, YAVUZ CİNKAYA