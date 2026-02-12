Selçuk İnan’a 41 yaş sürprizi

Kocaelisporlu taraftarlar, teknik direktör Selçuk İnan'ı şaşkınlığa uğratan doğum günü sürprizi hazırladı. İnan'ın İstanbul'da ailece akşam yemeği yediği restorana sahilden teknelerle yanaşan yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu, şehrin plakasını öne çıkararak '41 yaşında Kocaelispor'un hocası olmak herkese nasip olmaz' diyerek doğum günü bestelerini seslendirdi ve yeşil- siyah pasta kesti. Hayatında yapılan en güzel sürpriz olduğunu belirten ve gözleri dolan Selçuk İnan, duygusal anlar yaşadı.